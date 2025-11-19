La Banda Xuvenil de Xinzo celebra concierto y presentación de integrantes
Ponteareas
Este sábado, 22 de noviembre, la Banda de Música de Xinzo conmemora el día de Santa Lucía, patrona de la música, con su concierto anual. Tendrá lugar en el Centro Cultural de Xinzo, a las 19.00 horas con piezas clásicas y populares.
En la actuación, la banda presentará sus nuevos integrantes, aquellos músicos que se unieron a la agrupación a lo largo de este año.
Posteriormente, los músicos, socios y socias de la banda y todas las personas inscritas se reunirán en la tradicional cena de Santa Lucia, en el restaurante Casa Rivero.
