Ponteareas propone un amplio programa en torno a la camelia

El Concello de Ponteareas presentó ayer, en la sede de la Diputación de Pontevedra en Vigo, una nueva edición de su Exposición de la Camelia, que se celebrará los días 28 de noviembre y 4, 6 y 7 de diciembre en la casa consistorial y en la Praza da Música. El evento incluirá inauguraciones, obradoiros, catas de tés, charlas, actuaciones musicales y una exposición de las múltiples variedades de la flor protagonista.

«Ponteareas es tierra de alfombras elaboradas con pétalos y elementos vegetales. Fuimos tejiendo nuestra historia y haciendo futuro de la mano de este arte, y ahora más que nunca sabemos su capacidad de atraer a miles de turistas, al igual que lo hace la camelia», destacó la alcaldesa, Nava Castro, durante el acto de presentación.