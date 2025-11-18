Ponteareas ejecutará por tramos la urbanización del entorno del Concello

Ponteareas ha iniciado las obras de transformación del espacio público en la avenida Constitución y del entorno de los Jardines de la Giralda, que ejecutará la empresa ORESA Construcción y Servicios Globales S.L. por 1,1 millones de euros. Las obras se desarrollarán por tramos, con el objetivo de minimizar el impacto en el día a día del comercio local y de los vecinos y vecinas, de manera que el acceso a los establecimientos comerciales permanecerá señalizado y abierto en todo momento para facilitar la entrada de clientes. El primer tramo de intervención abarcará la avenida Constitución en el entorno de la plaza.

El proyecto, que fue reformulado por el actual gobierno local, incorporando mejoras en dos calles con graves problemas de accesibilidad, tiene como principales objetivos, además de mejorar la accesibilidad, incrementar las zonas verdes para reducir las islas de calor, acercar el comercio a la ciudadanía y modernizar las redes de suministros urbanos.

Las obras dotarán de acceso a cinco edificios de la calle Constitución, actualmente bloqueados por escalones, reorganizando el espacio de la plaza y los jardines, siendo esta una de las mejoras que no contemplaba el proyecto inicial.

Se instalará en la calle Virxe dos Remedios el primer punto de recarga eléctrica de vehículos y se abrirá al tráfico la calle Concha Brey a través de la rotonda de la avenida de Galicia, permitiendo la continuidad hasta Reveriano Soutullo, que también se abrirá al tráfico. Además, la calle Virxe dos Remedio será otra de las vías que permitirá circular en dirección a Concha Brey.

Por otro lado, se incluyó en el proyecto la calle Rogelio Groba para sustituir el pavimento de adoquines por un suelo más accesible y seguro, ya que eran constantes las quejas por el adoquín, que provocaba caídas, según el concejal de Obras, Juan Carlos González Carrera, que añade que se regulará una nueva parada de taxi y que las calles Constitución y Concha Brey serán más anchas y de un mismo nivel para facilitar la colocación de los puestos de venta ambulante los días de feria.