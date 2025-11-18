Ponteareas contrata a una agente de Igualdad para asesorar a mujeres del rural

El Concello de Ponteareas ha vuelto a contratar a una agente de Igualdad con el objetivo ofrecer asesoramiento en igualdad a todas las mujeres que, por sus circunstancias personales, dificultades de desplazamiento o falta de acceso a la información, no pueden participar en las actividades organizadas desde el Centro de Información a la Mujer (CIM).

«Queremos seguir trabajando para que ninguna mujer de Ponteareas ni del resto de los nueve concellos de las comarcas del Condado y A Paradanta, viva donde viva, quede fuera de las políticas de igualdad, ni de los recursos que ponemos a su disposición», señala la concejala de Bienestar Social, Raquel Plana.