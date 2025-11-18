Ponteareas contrata a una agente de Igualdad para asesorar a mujeres del rural
Ponteareas
El Concello de Ponteareas ha vuelto a contratar a una agente de Igualdad con el objetivo ofrecer asesoramiento en igualdad a todas las mujeres que, por sus circunstancias personales, dificultades de desplazamiento o falta de acceso a la información, no pueden participar en las actividades organizadas desde el Centro de Información a la Mujer (CIM).
«Queremos seguir trabajando para que ninguna mujer de Ponteareas ni del resto de los nueve concellos de las comarcas del Condado y A Paradanta, viva donde viva, quede fuera de las políticas de igualdad, ni de los recursos que ponemos a su disposición», señala la concejala de Bienestar Social, Raquel Plana.
- «Sin calefacción estamos todo el año a 21 ºC»
- Descarrila un tren de mercancías cargado de toneladas de acero en As Neves
- Mercadona denuncia la venta desde Bueu de pescado que debía destruirse
- Los dueños del colegio Atalaya deben devolver 180.000 euros que les prestaron 5 docentes por hacerlos indefinidos
- El primer ‘coliving’ de la ciudad estará en Bouzas y tendrá gimnasio y piscina
- ¿Cuál es el mejor día para ver las luces de Navidad de Vigo? Estos son los de mayor y menor afluencia
- La seta que quería ser sombrero mexicano
- Mueren en la misma semana los padres de Mari Carmen, la tripulante desaparecida en el “García del Cid”