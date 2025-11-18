Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Concurso de eslóganes del 25-N en Salvaterra

Salvaterra convoca un año más el concurso de eslóganes para conmemorar el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra el 25 de noviembre. El certamen se dirige al alumnado del IES de Salvaterra y el eslogan ganador ilustrará los marcapáginas que difundirá el Concello.

