AporM cree estancado el gobierno de Barcia

Alternativa por Mondariz considera «estancado» el gobierno del PP, dirigido por Pablo Barcia, que hace un año se hizo con el bastón de mando tras la dimisión del gobierno de AporM. «Las obras y actuaciones que se están llevando a cabo ya estaban proyectadas y, en muchos casos, comenzadas», recalcan los de AporM.

