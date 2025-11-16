La Diputación destina 195.000 euros a la senda fluvial del río Tea
La Diputación de Pontevedra destinará 195.000 euros a la restauración de la senda fluvial del río Tea, en Ponteareas. El ámbito de actuación se sitúa en el área recreativa de Moscadeira, en el límite con el Concello de Mondariz. Esta intervención se enmarca dentro del «Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Condado-Paradanta. Unha terra entre ríos» y se financiarán con fondos europeos.
