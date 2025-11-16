Covelo acogerá dos jornadas micológicas
El GDR Terra e Auga organiza dos nuevas jornadas micológicas en Covelo, que tendrán lugar los próximos sábados 22 y 29, de 10.00 a 13.30 horas. La actividad combinará una parte teórica en el Auditorio de Covelo con una salida práctica al monte. Las plazas son limitadas, siendo necesario inscribirse llamando al 986 663329 o escribiendo a mixturando@gdrterraeauga.gal.
