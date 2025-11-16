Concurso escolar por la Fiesta de la Lamprea
El Concello de Arbo ha convocado un concurso de carteles y de redacción dirigido al alumnado del CEIP Antonio Carpintero, con el objetivo de promover la participación de los más pequeños en la celebración de la Fiesta de la Lamprea. El plazo de entrega de los trabajos será el 8 de enero, en el propio colegio o en el Concello.
