Concierto de Santa Cecilia en Salvaterra

La Banda de Música de Salvaterra de Miño celebrará el próximo sábado, día 22, el día de Santa Cecilia. Tendrá lugar en la iglesia de San Lourenzo, donde se oficiará una misa a las 19.00 horas. A continuación, la banda ofrecerá un concierto de solistas.

