El conflicto de las trabajadoras del SAF con Óbolo llega a Fiscalía
El conflicto laboral entre las trabajadoras del servicio de ayuda en el hogar (SAF) de Ponteareas con la empresa adjudicataria, Óbolo, ha llegado a la Fiscalía, que, según ha dado a conocer el sindicato CIG, ha abierto diligencias de investigación penal sobre el incumplimiento de la normativa vigente por parte de la empresa, a raíz de la denuncia de la propia CIG ante Inspección de Servicios Sociales.
Por ello, el fiscal jefe ha requerido al Concello de Ponteareas toda la documentación al respecto. En este sentido, desde el gobierno local aclaran que «el escrito de Fiscalía es una petición de documento habitual tras una denuncia de un tercero. El Concello está colaborando plenamente y remitirá toda la información solicitada en las próximas horas».
