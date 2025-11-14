La Festa do Espumoso de Salvaterra se convierte en referente gallego

La tradicional Festa do Espumoso de Salvaterra da este año un salto de calidad con la transformación oficial en Festa do Espumoso Galego. La nueva denominación, promovida por la Consellería de Medio Rural, a través de la Axencia Galega de Calidad Alimentaria, nace con el objetivo de impulsar el sector de elaboración de vinos espumosos de Galicia, dentro del conjunto de productos que elaboran las bodegas acogidas a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas del vino de Galicia.

La fiesta se celebrará, como de costumbre, el primer fin de semana de diciembre. Así, los días 5, 6 y 7 de diciembre, el recinto amurallado de Salvaterra de Miño volverá a acoger una gran carpa donde poder degustar los vinos espumosos de Galicia.

Las bodegas participantes ofrecerán sus mejores espumosos, acompañados de tapas, postres y cafés, en un ambiente festivo donde no faltará la música. Además, en esta edición se potenciará el carácter festivo y profesional del evento, con actividades orientadas a la promoción, conocimiento y valorización de los vinos espumosos gallegos.

En este sentido, la Axencia Galega de Calidade Alimentaria aprovechará la cita para avanzar en una de sus líneas estratégicas de trabajo formativo y divulgativo con el sector vitivinícola, promoviendo espacios de encuentro, aprendizaje e intercambio de conocimientos que contribuyan a mejorar la calidad y competitividad de los vinos espumosos gallegos.

Con esta nueva dimensión autonómica, Salvaterra se consolida como referente en la elaboración de espumosos, convirtiéndose durante tres días en el punto de encuentro de viticultores, profesionales del sector y amantes del vino.