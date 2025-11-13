El sector turístico se reúne en Ponteareas para aprender a aprovechar la IA

El Clúster de Turismo, en colaboración con Turismo de Galicia, celebró ayer una jornada sobre «Turismo inteligente: herramientas de IA para la transformación del sector», que reunió en Ponteareas a representantes de la actividad turística de Galicia. En ella, el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, avanzó que su departamento está ultimando la licitación de una nueva web de Turismo de Galicia que «utilizará la inteligencia artificial en su objetivo de integrar las tecnologías avanzadas para mejorar la definición de la oferta y la experiencia turística».

Según explicó Merelles, la apuesta por la inteligencia turística y la transformación digital está recogida en la Estrategia de Turismo 2030 de la Xunta de Galicia, que destaca sobre todo su potencial para optimizar la gestión de recursos, controlar los flujos turísticos y apoyar la toma de decisiones basada en datos.

La alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro; el diputado de Turismo, Jesús Almuíña; y el presidente del Clúster de Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal, inauguraron la jornada, en la que se celebraron varias mesas redondas sobre cómo la inteligencia artificial puede ayudar a optimizar ingresos y personalizar experiencias en el sector turístico; y sobre el marco legal o la ética de la IA.

Junto a Merelles, clausuró la jornada el presidente de la Diputación, Luis López, quien felicitó a la organización. «La iniciativa del Clúster de Turismo de Galicia para abrir a los profesionales de esta rama las infinitas posibilidades de la implantación de la Inteligencia Artificial solo responde a esa visión moderna y abierta de un sector que quiere seguir siendo líder y que puede contar con el máximo apoyo de la Diputación para lograrlo».