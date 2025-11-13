Concierto de Santa Cecilia en Arbo

El auditorio del centro multiusos de Arbo acogerá este sábado, 15 de noviembre, a las 19.00, el concierto de Santa Cecilia de la Banda de Música de Arbo. La banda, dirigida por Tomás Alonso, ofrecerá un repertorio que reflejará su trayectoria y su compromiso por transmitir la pasión por la música a todas las personas asistentes. Entre sus logros más destacados, se encuentra el primer premio y la Mención de Honor en el Certamen Internacional Ciudad de Valencia.