El Balneario de Mondariz aborda el papel de las mujeres rurales

La Asociación de Mulleres Rurais «Entre Mulleres» celebra este sábado, 15 de noviembre, en el Auditorio Infanta Isabel del Balneario de Mondariz, la primera edición del Parladoiro #MulleresQueContan, un encuentro concebido como espacio de diálogo, reflexión y sororidad en torno al papel de las mujeres en el desarrollo rural, la cultura popular y el turismo termal.

A lo largo de la jornada se celebrarán tres mesas de debate que abordarán temas como el turismo termal y sostenible, en el que estarán presentes Belén Quevedo, del Área Termal de la Axencia de Turismo de Galicia; Amalia Gallego, periodista y directora de Comunicación de Balneario de Mondariz; y Rosana Canda, directora de Talaso Atlántico. También se abordará el emprendimiento femenino en el medio rural, y la transmisión oral y escrita de la cultura popular.