Salvaterra organiza un campus de Navidad
El Concello de Salvaterra organiza un campus de Navidad para niños y niñas nacidos entre los años 2014 y 2022. Se celebrará durante los días 22, 23, 24, 26, 29, 30 y 31 de diciembre y 2, 5 y 7 de enero, en horario de 9 a 14 horas, con posibilidad de aula matinal. Las solicitudes podrán hacerse entre el 13 y el 20 de noviembre hasta agotar las 25 plazas disponibles.
- Marisco de Canadá, Portugal y Marruecos devuelve el producto gallego de la lonja al mar: «Hay gente que lo vende como si fuese de aquí»
- La borrasca Claudia pone a Galicia en alerta por riesgo de inundaciones, fuertes vientos y mala mar
- El transporte escolar en Galicia, bajo vigilancia especial desde este lunes
- Las cofradías retiran lotes de almeja de las lonjas por la caída de precios
- Vecinos de Vigo denuncian destrozos en sus viviendas por obras ajenas: «Quieren sacarme de mi casa»
- La nueva hucha de pensiones se llena en Galicia a tres millones por semana
- El mejor centollo de Galicia se va al restaurante preferido del rey emérito
- Cuarentones que consumen ‘coca’: el perfil del infractor al volante en Vigo