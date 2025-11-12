El Concello de Salvaterra organiza un campus de Navidad para niños y niñas nacidos entre los años 2014 y 2022. Se celebrará durante los días 22, 23, 24, 26, 29, 30 y 31 de diciembre y 2, 5 y 7 de enero, en horario de 9 a 14 horas, con posibilidad de aula matinal. Las solicitudes podrán hacerse entre el 13 y el 20 de noviembre hasta agotar las 25 plazas disponibles.