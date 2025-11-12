Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ponteareas amplía tres días más «Pinchotea»

Ponteareas ha decidido ampliar el plazo del concurso gastronómico «Pinchotea» hasta este fin de semana ante el éxito de participación, tanto del público como de los establecimientos hosteleros. Así, estará activo los días 14, 15 y 16 de noviembre.

