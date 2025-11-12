Médicos del centro de salud de Salvaterra, al límite: «Nuestras cabezas no dan para más»

El centro de salud de Salvaterra de Miño está colapsado por falta de personal, lo que ha obligado al equipo médico del centro a colgar hace días una nota informativa en la que advertían que «estamos solo dos médicos para atender a toda la población de Salvaterra».

Por este motivo, han restringido la atención a pacientes que tengan la cita agendada de días anteriores, salidas a domicilios y urgencias. En este sentido, serán muy estrictos, pues indican que no se atenderán urgencias que hayan sido registradas como consultas ambulatorias previamente.

Los facultativos describen una situación límite. «Nuestras cabezas pensantes no dan para más, con esta saturación de trabajo, de esta forma que nos hacen trabajar, hay colapso entre los profesionales; al final no solo nosotros somo víctima de esto, sino también vosotros como pacientes», explican en la nota informativa, pidiendo comprensión y disculpas por las molestias causadas. «Hay que entender que necesitamos estar bien para hacer una consulta de calidad», concluyen.

Nota informativa colgada por el personal del centro. / FdV

Sobre esta situación, desde el Sergas informaron ayer a FARO que, actualmente, de los cinco médicos titulares en Salvaterra, hay tres en activo, estando los otros dos de baja. «Ante la dificultad de cubrir estas bajas, debido a que no hay médicos sustitutos disponibles en las listas de contratación, se ha recurrido a una prolongación de jornada de un titular», explican.

Desde la Consellería de Sanidade apuntan además que «en este momento hay tres médicos trabajando y uno de ellos también está haciendo prolongación de jornada, con lo que la atención queda garantizada». Además, desde el Sergas avanzan que «estamos a la espera de la resolución del concurso de traslados y de la OPE, que permitirá dotar a ese centro de algún facultativo más».

El BNG de Salvaterra ha denunciado esta misma situación en nota de prensa. «Es de máxima gravedad», acusa la portavoz municipal, Patricia Mariño, indicando que, nuevamente, los vecinos y vecinas están desatendidos y que «cualquier persona que pida hoy (por ayer) una consulta ordinaria tendrá que esperar un mínimo de 20 días».

«Este nuevo caos en el centro de salud vuelve a surgir por la ausencia de profesionales en sus plazas y porque el Sergas, de manera reiterada, se niega a cubrir las vacantes para mantener, aunque sea en mínimos, la atención habitual», reprochan los nacionalistas.