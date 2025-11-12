Herido un trabajador al que le cayó una pared encima en As Neves
Los bomberos de Ponteareas, con la ayuda de particulares, lograron liberar al trabajador, que resultó herido en una pierna
E. P.
Un operario ha resultado herido este miércoles tras caerle encima una pared mientras trabajaba en la localidad pontevedresa de As Neves.
Tal y como ha trasladado el 112 Galicia, el accidente ocurrió minutos después de las 12.00 horas. Fue un particular quien contactó con la central de emergencias para informar de este suceso ocurrido en A Aldea.
Según las explicaciones del alertador, al operario le había caído una pared encima mientras trabajaba y quedó atrapado, por lo que se necesitaba ayuda para liberarlo.
Con esta información, los operadores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE-112) solicitaron la intervención del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, así como de los Bomberos de Ponteareas, los de O Baixo Miño y la Guardia Civil.
Al llegar a la zona, los bomberos de Ponteareas, con la ayuda de particulares, lograron liberar al trabajador, que resultó herido en una pierna.
- Marisco de Canadá, Portugal y Marruecos devuelve el producto gallego de la lonja al mar: «Hay gente que lo vende como si fuese de aquí»
- La borrasca Claudia pone a Galicia en alerta por riesgo de inundaciones, fuertes vientos y mala mar
- Condenan a un supermercado a indemnizar a 76 trabajadores gallegos por practicar «esquirolaje organizativo» durante una huelga
- Augas alerta al Concello ante el «riesgo de desabastecimiento de más de 400.000 personas» en Vigo
- Una pareja crea el primer local de alquiler de trasteros de Vilagarcía
- La Xunta mantiene en el aire el disuasorio planeado en la autovía
- Desde Moaña con rumbo a La Martinica
- El mejor centollo de Galicia se va al restaurante preferido del rey emérito