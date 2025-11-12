La campaña del 25-N en Ponteareas pone el foco en las mujeres migrantes

«Detecta y Actúa» es el lema con el que el Concello de Ponteareas conmemora este año el 25-N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La campaña municipal, creada en colaboración con la Universidad de Vigo y la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, fue presentada ayer, poniendo el foco en las mujeres migrantes.

La campaña, diseñada por el alumnado del Máster en Dirección de Arte en Publicidad de la Universidad de Vigo, aborda la violencia de género que sufren las mujeres migrantes, aunque es extrapolable a cualquier situación de violencia de género, independientemente de la nacionalidad o situación personal de la víctima. «El objetivo es poner el foco en las personas, los verdaderos agentes activos, es decir, todas aquellas que convivimos en el mismo entorno que las víctimas: en la calle, en los comercios, en el transporte público, en los centros sanitarios o escolares. La campaña pretende hacer un llamamiento para que, ante una situación de violencia de género, tengamos herramientas y conocimientos necesarios para detectar y actuar», explicó la decana de la Facultad de Comunicación de la UVigo, Emma Torres.

Entre las acciones a desarrollar con esta campaña, destacan un arcoíris virtual de información a personas LEGTBI+; avanzar en el Plan de Igualdad de Oportunidades del Personal Municipal, con formación específica; y la redacción de protocolos internos para unificar criterios de actuación ante posibles casos de violencia de género.