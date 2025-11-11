A Cañiza reforma e intensifica la vigilancia del Punto Limpio

El Concello de A Cañiza está en pleno proceso de reforma integral del Punto Limpio Municipal para mejorar la gestión de los residuos y la seguridad de las instalaciones, en funcionamiento desde 2007. La actuación, presupuestada en cerca de 31.000 euros, cuenta con una subvención de casi 23.000 euros de la Xunta de Galicia, teniendo el Concello que asumir la parte restante, además de los gastos derivados de la instalación y puesta en marcha del nuevo servicio de vigilancia para poner freno al mal uso de las instalaciones que estaba detectando el Concello.

Las obras, actualmente en fase de ejecución, incluyen la eliminación de la arboleda perimetral de tuyas, con el objetivo de abrir visualmente la instalación, mejorar la transparencia y evitar situaciones de furtivismo, incrementando así la seguridad y el control en la zona, y también se acometerán mejoras en el control de acceso con la instalación automatismos para la apertura de puertas, sustitución del cierre perimetral y renovación de la iluminación exterior con sistemas de bajo consumo. En relación a la seguridad, también se instalará una segunda cámara de vigilancia que permitirá detectar posibles intrusos o incumplimientos de las normas de uso, facilitando la aplicación de expedientes sancionadores.

Por otro lado, la reforma incluye la adquisición de nuevos contenedores: uno metálico de 2,5 metros cúbicos para residuos textiles, y dos contenedores de 30 metros cúbicos para voluminosos y metálicos. También se colocarán un panel explicativo con las normas de uso y entrega adecuada de los residuos y se formará al personal municipal en materia de reutilización y clasificación de materiales.

El alcalde, Luis Piña, explica que, últimamente, el Concello tuvo que hacer frente a diversas dificultades derivadas del uso inadecuado de las instalaciones y de la manipulación irregular de algunos residuos eléctricos y electrónicos, alterados para extraer componentes valorizables. «Este tipo de prácticas suponen un perjuicio para todos, porque convierte un residuo que podrá retirarse sin coste, ya que las empresas gestoras pagan al Concello por su recogida, en un residuo con gasto para el Concello y, en definitiva, para todos los vecinos y vecinas», detalla el alcalde.