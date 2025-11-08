El conservatorio de Ponteareas da un salto de calidad con su digitalización

El Conservatorio Municipal de Música Reveriano Soutullo de Ponteareas encara una nueva etapa con la puesta en marcha de su primer proceso integral de modernización y digitalización desde su creación en el año 1983. La inauguración oficial de este proyecto, que confirma la apuesta del Concello por la formación musical, para que Ponteareas siga siendo la cuna de grandes músicos y compositores, contó con la presencia del conselleiro de Educación, Universidade e Formación Profesional, Román Rodríguez.

La alcaldesa, Nava Castro, y el concejal de Enseñanza, Ricardo González, acompañados por el miembro de la Real Academia Galega de Belas Artes, Alejo Amoedo, y por la dirección del centro, dieron la bienvenida a las familias y al alumnado del conservatorio, que cuenta actualmente con 220 alumnas y alumnos, para presentarles el proyecto de digitalización, en el que se invirtieron 130.000 euros.

«Queremos que nuestro alumnado se sienta orgulloso de su conservatorio, que reciba una formación adecuada y que el profesorado disponga de herramientas tecnológicas que faciliten y mejoren su trabajo», destacó la alcaldesa, subrayando que esta transformación «responde al compromiso del gobierno local con una enseñanza musical de calidad y con un aprovechamiento más eficaz de las instalaciones».

Por su parte, el concejal de Enseñanza explicó que el proyecto permitirá dotar al conservatorio de un software integral de gestión académica con comunicación interna, contabilidad, generador de horarios con inteligencia artificial y control horario y de ausencias.

También se instalaron paneles interactivos en 24 salas, pedales bluetooth, trípodes de soporte para tabletas y dispositivos Android para el visionado de partituras. Igualmente, se adquirieron 19 nuevos equipos informáticos para el profesorado y alumnado y se instaló un sistema de videoconferencia para la sala polivalente.

Tras esta primera fase de implantación de recursos académicos digitales, se implantarán los controles de entrada y cerraduras electrónicas de las instalaciones.

Durante el acto, el conselleiro, Román Rodríguez, puso en valor la tradición musical de Ponteareas, «una villa que hizo de la música una de sus señas de identidad, con tres bandas y escuelas de música, un conservatorio con grados elemental y profesional y la escuela municipal de música».