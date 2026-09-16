Terras Gauda convierte el bagazo en un abono líquido que mejora el suelo

La bodega Terras Gauda ha conseguido cerrar el ciclo productivo de la uva transformando el bagazo resultante del proceso de elaboración de sus vinos en un bioestimulante líquido o té que se puede aplicar de forma directa a través del sistema de riego por goteo, y que sustituye al abono tradicional mineral con mayor impacto ambiental. La bodega rosaleira ha desarrollado este proyecto de investigación, que ha llamado «Rebiovines», en colaboración con la chilena Viña Concha y Toro, la principal productora de vinos de Latinoamérica. Tras cuatro años de trabajo, los resultados no podrían ser mejores, pues han confirmado que el uso de este té elaborado con su vermicompost mejora no solo la salud del suelo y de la planta, sino que también tiene efectos positivos en la productividad del viñedo y en la calidad del vino final.

El vicepresidente ejecutivo de Terras Gauda, Antón Fonseca; el director enológico de la bodega, Emilio Rodríguez; y el catedrático de Zoología y especialista en Ecología del suelo de la Universidad de Vigo, Jorge Domínguez, explicaron ayer el proceso y los resultados de este proyecto, basado en los principios de sostenibilidad y economía circular que defiende la bodega. Según sus argumentos, este abono líquido elaborado a partir del vermicompost que producen con el bagazo, se probó en dos parcelas diferentes: una con uva albariño y otra de caíño. Ambas se dividieron a su vez en subparcelas, aplicando en una los fertilizantes habituales y en otra el vermicompost líquido. En total, el proyecto ocupó 7,25 hectáreas de los viñedos de Terras Gauda en O Rosal.

Los resultados, recabados durante tres campañas, pues la cuarta todavía está en proceso, mostraron una mejora notable, tanto en la microbiota del suelo como en la producción de la uva, en las parcelas donde se utilizó el vermicompost líquido. Además, la mejora también se constató en el vino elaborado a partir de esas cepas, pues se celebraron unas catas a ciegas donde todos los profesionales invitados eligieron el vino de las uvas de la parcela donde se usó ese té, ya que redujo su acidez.

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Tanto Terras Gauda como la UVigo, que colabora con la bodega desde hace 14 años, hacen hincapié en la importancia de este proyecto, que busca minimizar los efectos del cambio climático sustituyendo el uso de abonos minerales por otros naturales. Aunque algunas bodegas (muy pocas) ya han experimentado con biofertilizantes elaborados a partir del bagazo, Terras Gauda y Viña Concha y Toro son las primeras que lo hacen en este formato líquido; y ya están experimentando con el formato «pellets», que han testado en el laboratorio, pero todavía no han probado en el campo.