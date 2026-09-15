A Guarda aprueba un presupuesto de 8,8 millones

El Concello de A Guarda aprobó ayer en pleno su presupuesto municipal de 2026, que crece más de un 4% con respecto al del año pasado. Las cuentas, que ascienden a casi 8,8 millones de euros, se elaboraron por el gobierno de Roberto Carrero pensando en la mejora de infraestructuras, el refuerzo de los servicios públicos y el incremento del gasto social, «con la finalidad última de que cada actuación se traduzca en una mejora concreta en la calidad de vida de los vecinos y vecinas de A Guarda».

El gobierno local destaca de estos presupuestos el carácter inversor, con actuaciones que suman 7,5 millones de euros, financiadas con fondos procedentes de otras administraciones; principalmente de la Xunta de Galicia, de la Diputación de Pontevedra y del Estado. En este sentido, el ejecutivo ensalza la capacidad de captar recursos externos, indicando que «es una muestra de la gestión realizada en los últimos años, que permite a A Guarda afrontar actuaciones de gran dimensión sin que su financiación recaiga exclusivamente sobre los recursos propios municipales».

Por otro lado, sobre la situación financiera de A Guarda, el gobierno local informa que actualmente el Concello está libre de deudas bancarias, ya que durante 2025 se procedió a la amortización de todos los préstamos. «Esta situación permite al Concello afrontar el ejercicio vigente sin ningún préstamo bancario en vigor y sin intereses asociados a estas operaciones financieras, reduciendo así los gastos y liberando capacidad económica para destinarla a las políticas e inversiones que afectan directamente a la ciudadanía», explica.

Inversiones

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En cuanto a las principales actuaciones recogidas en el presupuesto de 2026, destacan la nueva piscina municipal, la senda de Camposancos, recuperación de la Escola de San Lorenzo, la compra de la casa de Don Eloy y la rehabilitación del antiguo colegio Rodríguez Sinde, que permitirán disponer de nuevos espacios de encuentro para los vecinos y asociaciones. En el ámbito turístico también hay importantes proyectos en marcha, como la creación de un aparcamiento disuasorio, un área de autocaravanas y la iluminación artística del dique. Desde el Concello también señalan el incremento del gasto social, «con el objetivo de que el crecimiento presupuestario no se traduzca únicamente en más obra pública, sino también en un refuerzo de las políticas y servicios que tienen una incidencia directa en el bienestar de las personas».