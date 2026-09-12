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La Xunta consensúa varias mejoras en el puerto de A Guarda

Natalia Botana, presidenta de Portos de Galicia, durante su visita al puerto de A Guarda

Natalia Botana, presidenta de Portos de Galicia, durante su visita al puerto de A Guarda / FdV

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D. P.

A Guarda

Portos de Galicia renovará el portalán de entrada a la zona de varada de las embarcaciones del muelle de A Guarda. Así lo confirmó la presidenta del ente público, Natalia Botana, en una visita esta semana al puerto guardés para consensuar esta y otras mejoras con los profesionales que allí trabajan.

Botana también se reunió con el patrón mayor para revisar el estado de los departamentos de usuarios y acordaron trabajar de manera coordinada para mejorar estos locales y las condiciones de trabajo de los profesionales que los utilizan. Durante el encuentro se abordó, además, la planificación de la segunda fase de la renovación de la cuesta de varada, luego de la obra de ampliación efectuada anteriormente por Portos de Galicia, organismo dependiente de la Xunta de Galicia.

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La presidenta de Portos concluyó su visita comprobando el resultado de las obras de acondicionamiento de la nave de redes de A Guarda, en las que la Consellería do Mar invirtió 12.000 euros.

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