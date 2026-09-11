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Obras

A Guarda completará la reforma del campo de fútbol municipal

Contrata el proyecto de mejora de la accesibilidad, sistema de riego, megafonía y renovación de aseos y vestuarios por 147.000 euros

Campo de fútbol municipal de A Sangriña, en A Guarda. | D.P.

Campo de fútbol municipal de A Sangriña, en A Guarda. | D.P.

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Judit Bernárdez

A Guarda

El Concello de A Guarda completará la reforma del campo de fútbol de A Sangriña con una nueva actuación que se centrará en la mejora de la accesibilidad, sistema de riego, megafonía y aseos. Las obras suponen la continuación de la renovación de instalaciones ejecutada el año pasado en las oficinas, cafetería, taquilla y en una sala.

El proyecto será financiado por la Diputación de Pontevedra, que aporta 138.000 euros con cargo al Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas. Las obras, presupuestadas en cerca de 147.000 euros, tendrán un plazo de ejecución de dos meses, que comenzará una vez se adjudique el contrato, que cerró ayer el periodo de presentación de ofertas.

Entre los trabajos previstos, destaca la ampliación de la pasarela existente para facilitar un itinerario accesible a las personas con movilidad reducida, así como la ejecución de nuevos elementos estructurales de apoyo. A esto hay que añadir la reforma de los baños y vestuarios, mejorando su distribución, acabados y materiales; y ampliando el número de unidades y creando aseos accesibles y adaptados. Igualmente, se renovará el sistema de riego y la megafonía de las instalaciones.

Complementariamente, también se realizarán labores de reparación y pintado, mejoras en la impermeabilización de las cubiertas y adaptación de las instalaciones a los requisitos de salubridad, ventilación y servicios básicos, garantizando un funcionamiento más eficiente y acorde a la normativa vigente.

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Las obras se ejecutarán sin interrumpir el uso de las instalaciones por parte de los equipos que entrenan y juegan en este campo.

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