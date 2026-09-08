O Rosal recalifica el suelo para encajar el nuevo centro de salud

El Concello de O Rosal ha aprobado inicialmente una modificación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) para cambiar de residencial a dotacional sanitario el uso de la parcela donde se proyecta el nuevo centro de salud del municipio. Dicho paso es imprescindible para avanzar en la construcción de la futura infraestructura, ubicada en unos terrenos de más de 1.600 metros cuadrados adquiridos por el Concello a finales del año pasado y que ya cuentan con el visto bueno de la Xunta de Galicia.

La parcela, adquirida por 90.000 euros tras diferentes gestiones con la Sareb, dispone de una superficie que, solo en planta, equivale aproximadamente a tres veces la del actual centro de salud. En este sentido, el gobierno local ya tiene planes para el actual edificio, una vez se quede vacío. El Concello contempla ahí un uso como equipamiento municipal o vinculado a la actividad musical del Conservatorio y de la Escuela de Música.

Aunque inicialmente la Xunta de Galicia había propuesto la ampliación del actual centro médico, tras estudiar esta alternativa, el gobierno local consideró que resultaba insuficiente para responder a las necesidades reales de la localidad, por lo que defendió ante la Consellería de Sanidad esta solución, que ya avanza sobre el papel. Así, tras la compra de la parcela y su recalificación, el siguiente paso será su cesión a la Xunta, un trámite imprescindible para que el gobierno gallego pueda licitar el proyecto.

«Lo que necesitamos no es poner un parche, sino pensar cómo queremos que sea la atención sanitaria de O Rosal en los próximos años. Defendemos desde el primer momento un centro moderno, accesible, bien equipado y con capacidad para incorporar servicios que hoy no tenemos», explica la alcaldesa, Ánxela Fernández.

Desde el Concello destacan que la atención sanitaria vive un momento especialmente complejo en la actualidad, pues, de las cuatro plazas médicas asignadas al centro de salud de O Rosal, solo están cubiertas dos. Además, la situación se agrava porque, ante la falta de cobertura de bajas y vacaciones, hay momentos en los que la atención se reduca a un único médico o incluso ningún facultativo.

Concentración

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En este contexto, la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Rosal iniciará este jueves una concentración frente al centro de salud, que se repetirá todos los jueves a las 12.00 horas para protestar por la situación actual de la sanidad pública en el municipio.