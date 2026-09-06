Tomiño homenajea a Ana, matrona del centro de salud

Cuarenta años dan para ver nacer muchas vidas, pero también para ayudar a cambiar la manera de acompañar y cuidar a las mujeres que traen esas vidas al mundo. Por eso, el Concello de Tomiño homenajeará este año en el acto cívico de las Festas do Alivio a Ana Isabel Forneiro González, matrona del centro de salud de Tomiño desde 1986, que acompañó durante cuatro décadas a varias generaciones de mujeres y familias del municipio.

El reconocimiento se celebrará el próximo sábado, 12 de septiembre, a las 21 horas, en la Plaza do Seixo, en un acto con el que Tomiño quiere agradecer una carrera profesional dedicada no solo a la salud de las mujeres, sino también a su autonomía, al bienestar y a su derecho a decidir.

«Ana forma parte de la memoria afectiva de Tomiño. Acompañó a mujeres embarazadas que años después volvieron a su consulta con sus propias hijas; vio crecer a familias enteras y estuvo presente en momentos muy importantes de sus vidas. Pero, sobre todo, lo hizo siempre desde la escucha, el respeto y la voluntad de que cada mujer pudiese tomar sus propias decisiones», destaca la alcaldesa, Sandra González.

Nacida en Vigo en 1962, Ana Isabel Forneiro estudió Enfermería en Santiago y llegó a la especialidad de Obstétrico-Ginecológica casi por casualidad. Ella misma reconoce que ser matrona no estaba en sus planes, pero que aquella elección acabó marcando su vida.

Llegó a Tomiño en 1986 buscando un destino próximo a su ciudad natal y encontró un lugar en el que acabaría desarrollando toda su carrera profesional y buena parte de su vida personal. Ana llegó con una mirada abierta y la convicción de que había otra forma de ejercer la profesión. Así, junto con una generación pionera de matronas del sur de Pontevedra, compartió conocimientos, promovió formación y buscó nuevos recursos para transformar una atención que quería llevar mucho más allá de la preparación para el parto.

Casi cuarenta años después, Ana mira hacia atrás con agradecimiento y reconoce que Tomiño también la transformó a ella. «Me encontré con mucha bondad, mucha ternura, mucho amor y mucho cariño. Y me voy empapada con todo eso», reconoce la homenajeada.

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«Ana ayudó a abrir espacios de libertad en un momento en el que muchas cuestiones relacionadas con la salud y con la sexualidad de las mujeres permanecían silenciadas. Lo hizo sin grandes discursos, desde el día a día, dando información, confianza y alternativas para que cada persona pudiese elegir su propio camino», resalta la alcaldesa.