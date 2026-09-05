El PP de Tomiño acusa de supuestos pagos irregulares por 900.000 euros

El PP de Tomiño acusa al gobierno de Sandra González de «graves irregularidades económicas en su gestión» y advierte de que están estudiando cómo proceder a nivel jurídico para denunciar esta situación.

En concreto, los populares acusan al Concello de efectuar pagos al contado que superan el tope legal de mil euros, de emitir facturas irregulares por su reiteración y por superar globalmente el máximo permitido sin licitación y de contratar servicios que se prestan sin el correspondiente concurso público. «Todas estas circunstancias han sido advertidas por la Interventora Municipal a través de los consiguientes reparos, que siempre son levantados por el ejecutivo nacionalista», apuntan desde el PP.

Según el PP, estas supuestas actuaciones irregulares superan, por el momento, los 900.000 euros en los cinco años, entre 2021 y 2025. «Creemos que estamos ante una situación muy grave que afecta al dinero de todos los tomiñeses y con el que el gobierno de Sandra González no parece estar jugando limpio, no sabemos con qué intereses», denuncia la presidenta del PP local, Lara Meneses.

El gobierno local niega tajantemente estas acusaciones. «No hay ni pagos en efectivo, ni fraccionamientos ni beneficios para nadie. Los pagos en efectivo no se realizan en este Concello desde hace más de 20 años, cundo gobernaba precisamente el PP», señala el concejal de Planificación Económica, Uxío Benítez, apuntando que las acusaciones de los populares demuestran «más desconocimiento del funcionamiento de una administración local que supuestas irregularidades».

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Desde el PP también acusan al gobierno del BNG de negarle reiteradamente documentación pública, otro hecho que niega Benítez, asegurando que «este gobierno no tiene nada que esconder».