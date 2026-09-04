El Mercado Municipal de Tui gana el sello de «excelente»

El Mercado Municipal de San Antonio, en Tui, ha entrado en la lista de mercados excelentes de Galicia; un reconocimiento que concede la Xunta de Galicia y que solo poseen otros seis establecimientos en toda la comunidad. El de Tui es el séptimo, y precisamente en el Baixo Miño se inauguró el primero, el de Tomiño. Dicho sello de excelencia culmina la transformación que el gobierno local ha desarrollado en este espacio en los últimos años, y que comenzó con la rehabilitación integral de la antigua plaza de abastos para convertirla en un mercado moderno y adaptado a las necesidades actuales de su clientela.

El conselleiro de Empleo, Comercio y Emigración, José González; acompañado por el director xeral de Comercio y Consumo, Gabriel Alén, destapó ayer la placa de «Mercado Excelente» que ya luce en el Mercado de San Antonio. También participaron en el acto el alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, la concejala de Mercados, Ana Núñez, y representantes de la oposición. El conselleiro recalcó el compromiso de la Xunta con este tipo de equipamientos, que consideró fundamentales para consolidar un modelo comercial basado en la calidad, la innovación, la sostenibilidad y la proximidad.

Por su parte, el regidor tudense agradeció la concesión de dicha distinción «que respalda el trabajo que lleva haciendo el Concello de Tui en aras de recuperar y poner este valor este mercado como un referente de consumo, de mercado y también de dinamización de la vida comercial de nuestro Concello».

Actualmente, el Mercado Municipal de San Antonio cuenta con quince puestos funcionando a pleno rendimiento y otros cinco disponibles, además de un espacio gastronómico. En este sentido, la concejala de Mercados, Ana Núñez, hizo un llamamiento a las panaderías o personas interesadas en montar su puesto de panadería en este mercado, pues actualmente se encuentra vacante. También anunció la edil que se está habilitando una sala de formación dentro del propio mercado.

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El de Tui, en cuya rehabilitación integral se invirtieron más de 1,3 millones de euros, es el séptimo mercado excelente de Galicia, un sello que también poseen los mercados de Tomiño, Vilagarcía de Arousa, Pontedeume, Carballo, Ribeira y Ponteareas.