Estadísticas
La Oficina de Turismo de Tui bate récord de visitantes
Durante el mes de agosto solicitaron información 5.614 personas, un 28% más que el año pasado | Predominó el turismo nacional
J. Bernárdez
Tui ha batido récord de turistas en agosto, según los datos recogidos por la Oficina Municipal de Turismo, localizada en el Paseo da Corredoira. En total, por el mostrador de esta oficina pasaron 5.614 personas en el mes de agosto, lo que significa un aumento del 28% con respecto al año pasado.
Del total, 1.113 fueron peregrinos y peregrinas, mientras que los otros 4.501 fueron visitantes que acudieron demandando información para su visita por la ciudad histórica.
Predominó el número de turistas procedentes de otros puntos de España, frente a los 220 llegados de otros países. Así, por provincias, destacaron los madrileños, barceloneses, valencianos y sevillanos; mientras que, en el ámbito internacional, los destinos de procedencia mayoritarios fueron Portugal, Francia, Italia y Estados Unidos.
Para la concejala de Turismo de Tui, Ana Núñez, estas cifras marcan una tendencia creciente en la afluencia de visitantes, turistas y peregrinos, convirtiendo a Tui en una referencia turística en el sur de Galicia. Núñez también señala el positivo impacto de la celebración del 800 aniversario de la consagración de la catedral de Tui.
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