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Tui prohibe el baño en dos de sus playas fluviales por contaminación

La restricción se debe a la contaminación microbiológica detectada en la última analítica de control

Playa de O Penedo, en Tui.

Playa de O Penedo, en Tui. / Concello de Tui

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D. P.

Tui

La contaminación microbiológica que ha obligado a restringir el baño en varias playas este verano afecta ahora a Tui. Concretamente a las playas fluviales de O Penedo, en Caldelas, y A Mariña, en el Paseo Fluvial. En ambos arenales queda prohibido temporalmente el baño.

Así lo anunció este miércoles el Concello de Tui a través de sus redes sociales, explicando que dicha restricción se debe a la contaminación microbiológica del agua detectada en la última analítica de control realizada por la Consellería de Sanidad.

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A Guarda también prohibió transitoriamente el baño en sus playas por la misma causa. Recientemente en O Muíño, donde ya ha levantado la restricción

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