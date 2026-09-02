Tui prohibe el baño en dos de sus playas fluviales por contaminación

La contaminación microbiológica que ha obligado a restringir el baño en varias playas este verano afecta ahora a Tui. Concretamente a las playas fluviales de O Penedo, en Caldelas, y A Mariña, en el Paseo Fluvial. En ambos arenales queda prohibido temporalmente el baño.

Así lo anunció este miércoles el Concello de Tui a través de sus redes sociales, explicando que dicha restricción se debe a la contaminación microbiológica del agua detectada en la última analítica de control realizada por la Consellería de Sanidad.

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A Guarda también prohibió transitoriamente el baño en sus playas por la misma causa. Recientemente en O Muíño, donde ya ha levantado la restricción