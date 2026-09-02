El Camino Portugués cierra el tercer mejor mes de su historia

El Camino Portugués a Santiago, cuya puerta de entrada en Galicia está en Tui, no deja de crecer. Según los datos de la Oficina del Peregrino, este mes de agosto la ruta lusa ha registrado la tercera mejor marca en cuanto a afluencia de caminantes se refiere. En este agosto, recorrieron el Camino Portugués 16.395 personas, lo que supone un incremento del 12% con respecto al mismo mes del año anterior. Una marca muy próxima a los 16.737 peregrinos contabilizados el pasado mes de mayo, cuando se registró la segunda mejor marca de la historia de esta ruta jacobea, pero todavía lejos del récord de los 17.502 caminantes que hicieron el Camino Portugués en agosto de 2022.

Aunque la marca mensual a batir está en agosto de 2022, todo apunta a que este año la ruta lusa, que se mantiene como la segunda favorita de los peregrinos y peregrinas que hacen el Camino, volverá a pulverizar las cifras de años anteriores, pues, en lo que va de 2026, ya realizaron el Camino Portugués 79.507 personas. Son cerca de 9.000 caminantes más que en 2025 entre enero y agosto. Destaca en este cómputo total de 2026 el volumen de peregrinos internacionales. Casi 50.000 personas extranjeras frente a 29.352 españolas.

En cuanto a los datos de este mes de agosto, Tui se consolida como el segundo lugar elegido por los peregrinos y peregrinas de todas las rutas que confluyen en Compostela para iniciar su peregrinación. En concreto, fueron 8.802 caminantes, que representa el 10,37% del total de peregrinos de todos los Caminos. Solo la supera Sarria, en el Camino Francés, que sigue siendo la ruta que mayor afluencia de peregrinos registra durante todo el año.

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Todavía en relación al volumen de peregrinos y peregrinas de este mes de agosto, Andalucía, con 3.110 personas; Madrid, con 1.263; y la Comunidad Valenciana, con 1.206, fueron los principales destinos de procedencia de las personas que caminaron a Santiago por la ruta portuguesa; mientras que, en relación a los caminantes extranjeros, predominaron los italianos (2.512), portugueses (1.691) y estadounidenses (504).