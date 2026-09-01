Tui dedica el mes de septiembre a profundizar en su pasado judío

Tui profundizará en su pasado judío con una nueva programación del «Setembro Xudeu», que cada mes de septiembre ofrece una variada selección de actividades divulgativas coincidiendo con la celebración de las Jornadas Europeas de la Cultura Judía. Serán un total de trece propuestas culturales, que se desarrollarán entre el 3 y el 27 de septiembre, las cuales abarcan desde visitas guiadas, visitas teatralizadas, exposiciones, conferencias, música y cine.

La primera propuesta podrá visitarse a partir de este jueves, día 3, en el anexo de la sala de exposiciones del edificio Francisco Sánchez. Allí se expondrá la muestra itinerante «Los sambenitos de la catedral de Tui: historia, memoria e infamia», comisariada por el historiador tudense Rafael Sánchez Bargiela, y que ya ha hecho parada en otras ciudades de España este año.

Este sábado, día 5, tendrá lugar la primera visita teatralizada por el patrimonio judío de Tui. Partirá a las 21.30 horas de la Oficina de Turismo y se repetirá el domingo 20 de septiembre, a las 11.30 horas.

También están previstas dos conferencias: una sobre «Amores y tribulaciones en tiempos de la Inquisición: disidencia y matrimonio en la comunidad cristiana nueva en la frontera del Miño», a cargo de Suso Vila; y otra sobre «Vida judía en Galicia: patrimonio y legado», por Wanda Teplesky. Ambas en la iglesia de San Domingos, a las 20.00 horas, el lunes 7 y el martes 29, respectivamente.

El cine también ha encontrado su hueco dentro de este «Setembro Xudeu», con las protecciones del documental «Adio kerida» el jueves 10 y de la película «Lacombe Lucien» el jueves 17. Las dos a las 20.00 horas en el espacio sociocultural de la calle Camilo José Cela.

No faltarán tampoco las visitas guiadas, con doble propuesta, una a cargo de Hugo Lage el domingo 13, y otra conducida por Sara Quintana, el sábado 26. Ambas con inicio en la Oficina de Turismo a las 11.30 horas.

Noticias relacionadas

Por último, completan la programación la presentación de la novela «Las llaves de Sefarad: el misterio de un legado», de Javier Bona, el jueves 24, a las 20.00 horas, en el espacio sociocultural de la calle Camilo José Cela; y el concierto de música medieval y sefardí a cargo del dúo «Luparias», el domingo 27 en la iglesia de San Domingos, a las 20.00 horas.