Tomiño subasta la madera de trece parcelas en zonas cercanas a casas

El Concello de Tomiño ha sacado a subasta pública la madera procedente de 13 parcelas en las que fue necesario intervenir ante el incumplimiento de las obligaciones de limpieza y gestión de la biomasa por parte de las personas responsables de los terrenos. El lote tiene un precio de salida de 13.222,97 euros y las empresas y particulares interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 3 de septiembre.

La madera procede de terrenos situados en las parroquias de Tomiño, San Salvador de Tebra, Santa María de Tebra, Forcadela, Pinzás, Goián y Sobrada. El lote está compuesto principalmente por ejemplares de pino, eucalipto y acacia.

La alcaldesa de Tomiño, Sandra González, destaca que «a xestión da biomasa é unha cuestión de responsabilidade individual, pero tamén de seguridade colectiva. O Concello está facendo un importante esforzo de control, seguimento e actuación para que as parcelas se manteñan nas condicións adecuadas e reducir ao máximo o risco de incendios».

Las 13 parcelas están vinculadas a expedientes municipales abiertos por incumplimientos de las obligaciones establecidas en la Ley 3/2007, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, y en la Ordenanza municipal de gestión de la biomasa.

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La regidora recuerda que «o primeiro obxectivo é sempre que sexan as propias persoas responsables dos terreos as que cumpran coas súas obrigas. Cando isto non acontece, o Concello ten que actuar, porque detrás de cada expediente hai unha cuestión fundamental: protexer as persoas, as vivendas e o noso territorio».