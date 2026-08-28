Una llamada a salvar el Miño

La Sala Municipal de Exposiciones de Tui inaugurará el próximo miércoles 2 de septiembre la muestra «O río que nos move», una exposición que recupera, cuarenta años después, la aventura protagonizada en 1985 por cinco jóvenes del Baixo Miño que decidieron recorrer en canoa los 317 kilómetros del río Miño, desde su nacimiento hasta la desembocadura.

La exposición reúne 99 fotografías tomadas durante aquella travesía por Carlos Carrera, Xurxo Estévez, Juanjo Otero, Santos González y Rafa Cid, jóvenes de entre 21 y 23 años que afrontaron el descenso sin equipo de apoyo y a bordo de dos canoas construidas por ellos mismos. Una de las embarcaciones, recuperada de una antigua cuadra y restaurada para la ocasión, podrá contemplarse junto a los chalecos y remos utilizados.

La aventura comenzó el 20 de junio de 1985 en el Pedregal de Irimia, en Meira (Lugo), donde nace el Miño. Después de diez días de navegación, los cinco protagonistas completaron el recorrido hasta la desembocadura, entre A Guarda y Caminha. El trayecto estuvo marcado por importantes dificultades, entre ellas la superación de cinco embalses y los peligrosos rápidos de la zona de Melgaço-Arbo.

Precisamente, el tramo transfronterizo ocupa un lugar destacado en la muestra de Tui. Los protagonistas recuerdan una navegación condicionada por remolinos, corrientes cruzadas y cambios de dirección provocados por las pesqueiras. En algunos momentos pasaban de Galicia a Portugal y regresaban a la orilla gallega en cuestión de minutos. La fuerza del agua llegó a provocar caídas al río y la rotura de una de las canoas tras chocar contra una roca.

«O río que nos move. En canoa polos 317 km do Pai Miño» plantea ahora una reflexión sobre el estado del río y la necesidad de proteger un patrimonio natural compartido. Las imágenes se acompañan de la pieza musical original «Discorrer», que incorpora fragmentos del Arquivo Sonoro do Río Miño, y de otra creación titulada «Minius».

Los protagonistas de la gesta, cuarenta años después. / orioquenosmove.gal

Además de recuperar la memoria de aquella iniciativa única, la muestra sirve para ayudar en la concienciación medioambiental cara un bien común que precisa de cuidado y protección y para que todos podamos disfrutar del mismo. Ahora, en el tiempo de los caminos y caminantes, la del Padre Miño es a gran ruta por descubrir con la que los cinco jóvenes adquirieron un compromiso de defensa y divulgación.

La concejala de Ensino, Cultura e Mocidade de Tui, Sonsoles Vicente Solla, considera que la exposición ofrece una oportunidad para recuperar el Miño como «fío condutor» de la historia, el paisaje y la identidad colectiva. La iniciativa pretende, además, reivindicar el río como una gran ruta por descubrir y reforzar los vínculos entre las comunidades situadas a ambos lados de la frontera.

La muestra podrá visitarse en Tui hasta el 23 de septiembre. El proyecto nace de la asociación cultural 40 Anos do Descenso do Miño y aspira a dar continuidad a esta labor con la propuesta de declarar el río Miño «Itinerario Cultural Autonómico» y extender posteriormente la iniciativa a Portugal. El objetivo es convertir la antigua frontera en un espacio de unión y divulgación de un patrimonio común.

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La inauguración tendrá lugar a las 19.00 horas y comenzará con un coloquio centrado en el valor natural, cultural e identitario del Miño y en su condición de río fronterizo entre Galicia y Portugal. En el encuentro participarán los alcaldes de Tui y Valença, Enrique Cabaleiro y José Manuel Carpinteira; el máximo responsable de la Comandancia Naval, Víctor García Pozuelo; el historiador Rafael Sánchez Bargiela y el piragüista Enrique Míguez, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984.