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Cerrada temporalmente al baño la playa de O Muíño, en A Guarda

El Concello informa de un nuevo episodio de contaminación microbiológica en las Rías Baixas

Playa O Muíño, en A Guarda, en una imagen de archivo

Playa O Muíño, en A Guarda, en una imagen de archivo / E. González

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R. V.

El Concello de A Guarda ha informado de la prohibición temporal de bañarse en la playa de O Muíño debido a un episodio de contaminación microbiológica.

El Ayuntamiento ha adoptado la medida tras recibir una comunicación de la Consellería de Sanidade que señalaba la presencia de contaminación microbiológica en la última muestra de agua recogida. Dicha contaminación superaba los límites establecidos para permitir el baño.

La entidad local ha prohibido el baño para garantizar la seguridad y salud de los usuarios, y dicha prohibición permanecerá en vigor desde este viernes hasta nuevo aviso.

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Así, el Concello está pendiente de conocer los resultados del contraanálisis y de confirmar que la calidad del agua vuelva a los parámetros aceptables por la normativa.

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