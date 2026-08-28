Cerrada temporalmente al baño la playa de O Muíño, en A Guarda
El Concello informa de un nuevo episodio de contaminación microbiológica en las Rías Baixas
El Concello de A Guarda ha informado de la prohibición temporal de bañarse en la playa de O Muíño debido a un episodio de contaminación microbiológica.
El Ayuntamiento ha adoptado la medida tras recibir una comunicación de la Consellería de Sanidade que señalaba la presencia de contaminación microbiológica en la última muestra de agua recogida. Dicha contaminación superaba los límites establecidos para permitir el baño.
La entidad local ha prohibido el baño para garantizar la seguridad y salud de los usuarios, y dicha prohibición permanecerá en vigor desde este viernes hasta nuevo aviso.
Así, el Concello está pendiente de conocer los resultados del contraanálisis y de confirmar que la calidad del agua vuelva a los parámetros aceptables por la normativa.
- «Si me encuentras por la calle, corre; no vas a quedar viva»: condenado en Vigo un alumno por amenazar a su profesora
- Casi 50 años de matrimonio, la crianza de tres hijos y el cuidado del hogar «solo» valen una pensión compensatoria de 825 euros
- Alberto Montes, nuevo párroco de Freixeiro: «Lo importante es que el sacerdote atienda con calma y con atención»
- El buque vigués «Falkor Too» marca de nuevo el camino: nuevos pulpos, cangrejos reales o un pez glotón, captados en el Caribe
- La empinada cuesta de la vuelta al cole: hosteleros prevén que el precio del menú del día siga medrando hasta los 18 euros
- El calamar desaparece de Malvinas: cerrada hasta 2027 la pesquería para toda la flota de capital gallego
- La flota de Arousa cierra la campaña del cerco: fue «muy buena», pero «extremadamente corta»
- Rueda eclipsa el debut del Celta en Balaídos ante el Osasuna