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Patrimonio

Una excavación arqueológica en Tomiño recupera 700 piezas

«Fortalezas da Fronteira» combina investigación y formación

Algunas de las piezas encontradas en la excavación. | D.P.

Algunas de las piezas encontradas en la excavación. | D.P.

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D. P.

Tomiño

La campaña arqueológica desarrollada este año en As Torres, en Tomiño, ha permitido recuperar más de 700 piezas, multiplicando por siete los materiales documentados en la intervención anterior, informaron desde el proyecto. El equipo de investigación localizó un total de 684 fragmentos de cerámica, 14 objetos metálicos y tres piezas líticas, además de huesos quemados, una pieza de juego, un diente y abundante material constructivo.

Entre los hallazgos destacan dos estribos de caballo perfectamente conservados y una hoz, todos ellos asociados a la fase medieval del yacimiento. Las cerámicas presentan una mayor variedad de formas y pastas que en la campaña anterior y, aunque algunas podrían remontarse al siglo VI, la mayoría apunta a los siglos XIII y XIV, en plena Baja Edad Media.

La excavación también permitió identificar un importante nivel de incendio que parece haber arrasado la ocupación medieval. Los arqueólogos recuperaron numerosas maderas quemadas que serán sometidas a datación.

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Los trabajos, desarrollados dentro del proyecto «Fortalezas da Fronteira», combinan investigación, formación, voluntariado y divulgación, con participación de equipos de la Universidade do Minho y de la Universidade de Santiago de Compostela. El estudio detallado de los materiales permitirá conocer mejor la ocupación de As Torres antes de las fortificaciones de la Edad Moderna.

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