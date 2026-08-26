Patrimonio
Una excavación arqueológica en Tomiño recupera 700 piezas
«Fortalezas da Fronteira» combina investigación y formación
La campaña arqueológica desarrollada este año en As Torres, en Tomiño, ha permitido recuperar más de 700 piezas, multiplicando por siete los materiales documentados en la intervención anterior, informaron desde el proyecto. El equipo de investigación localizó un total de 684 fragmentos de cerámica, 14 objetos metálicos y tres piezas líticas, además de huesos quemados, una pieza de juego, un diente y abundante material constructivo.
Entre los hallazgos destacan dos estribos de caballo perfectamente conservados y una hoz, todos ellos asociados a la fase medieval del yacimiento. Las cerámicas presentan una mayor variedad de formas y pastas que en la campaña anterior y, aunque algunas podrían remontarse al siglo VI, la mayoría apunta a los siglos XIII y XIV, en plena Baja Edad Media.
La excavación también permitió identificar un importante nivel de incendio que parece haber arrasado la ocupación medieval. Los arqueólogos recuperaron numerosas maderas quemadas que serán sometidas a datación.
Los trabajos, desarrollados dentro del proyecto «Fortalezas da Fronteira», combinan investigación, formación, voluntariado y divulgación, con participación de equipos de la Universidade do Minho y de la Universidade de Santiago de Compostela. El estudio detallado de los materiales permitirá conocer mejor la ocupación de As Torres antes de las fortificaciones de la Edad Moderna.
- Hallan el cadáver de un hombre junto a una nave industrial en Vigo
- Sardá y Lecquio reúnen de nuevo a Crónicas Marcianas
- La Guardia Civil de Pontevedra ayuda a esclarecer una estafa basada en falsas ofertas de trabajo y tareas remuneradas
- Salen a la venta por casi treinta millones una decena de edificios residenciales en el centro de Vigo
- Un vehículo se precipita por un terraplén de 2,5 metros en un barrio de Cangas tras ser golpeado por otro coche
- «¿Cuántas décadas más hay que esperar para que cierren la venta ilegal en Samil y abran un mercadillo regulado?»
- El hospital Álvaro Cunqueiro hace dobles diez habitaciones individuales por un pico de ingresos desde urgencias
- La semana más mortífera del año en Galicia: 779 fallecidos en solo siete días