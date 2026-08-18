Amorín deslumbra con su creatividad en el desfile del entroido de verano

La parroquia tomiñesa de Amorín volvió a convertir este domingo sus calles en un escaparate de creatividad, tradición y convivencia con la celebración de su tradicional desfile de carrozas, una cita que cuenta con más de 50 años de historia y que reúne cada verano a vecinos y visitantes en uno de los entroidos de verano más antiguos de la provincia de Pontevedra.

Seis carrozas desfilaron por la parroquia de Tomiño, con más de un centenar de participantes. Durante semanas, más de 150 vecinos se implicaron en el diseño, construcción y decoración de las estructuras, en un trabajo colectivo que se ha convertido en un ejemplo de colaboración y solidaridad vecinal.

La imaginación volvió a ser protagonista con propuestas como «Albergue peregrino, bo camiño», «Un ghallegho na lúa», «Vila Plumas», «A Tribu dos Plumas», «Reino Exipcio» y la tradicional «Carroza da Raíña». Esta última destacó por una réplica de tres metros de la Virxe da Agonía, acompañada de un elaborado manto confeccionado y bordado durante semanas por costureras de la parroquia.

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La celebración, organizada por la Asociación Amigos das Carrozas de Amorín, nació originalmente con el objetivo de recaudar fondos para contratar orquestas para las fiestas. Con el paso de las décadas, se transformó en una muestra artística y participativa creada por vecinos y vecinas.