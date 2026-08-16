Cientos de personas se echan al río en la Festa do Miño de Tui

El río Miño, en Tui, se llenó ayer de color, buen humor y diversión con la celebración del Descenso Popular do Miño, un evento que este año no cuadró con el Descenso Internacional, pero que atrajo igualmente a cientos de personas a la ribera de Caldelas, donde se celebró una romería popular antes de saltar al agua y llenar el río de piraguas y otros elemento flotantes.

La romería y el descenso fueron la primera parte de la Festa do Miño, que continuó por la noche en la calle Compostela. Allí diez asociaciones de Tui fueron las encargadas de ofrecer una variada oferta gastronómica. Los cientos de personas asistentes pudieron degustar tortilla, empanadas, bocadillos, croquetas, arepas o filloas, entre otras muchas elaboraciones.

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Una jornada de encuentro entre vecinos y vecinas, consolidada en la agenda estival de Tui, que terminó al ritmo de la charanga tudense A Tu Ritmo, Fanfarria Taquikardia y Mekanika Rolling Band.