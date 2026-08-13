Deportes
Tui recibe a Borja Núñez, campeón del mundo sub-19 de Remo Olímpico
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D.P.
Tui
El Concello de Tui realizó ayer una recepción oficial para reconocer los éxitos del remero tudense Borja Núñez Martínez, miembro del Club Remo do Miño, que acaba de proclamarse campeón del mundo sub-19 de Remo Olímpico en la ciudad búlgara de Plovdiv. Borja Núñez compitió en la modalidad de cuatro sin timonel junto a los andaluces Juan Jesús Ortega, Robert Privistirescu y Manuel Cruz. Juntos se proclamaron campeones del mundo sub-19. En el caso del tudense, es el primer remero gallego en subir a lo más alto del podio en un mundial.
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