O Rosal hace historia en el Mundial de Bandas

La Agrupación Musical do Rosal ha hecho historia en el Mundial de Bandas de Kerkrade (Países Bajos). La banda rosaleira, integrada por 116 músicos, y dirigida por Javier Alonso, logró una medalla de oro con distinción y un cuarto puesto en la máxima categoría, consagrándose como la cuarta mejor banda de música del mundo y cumpliendo un sueño en el que llevan años trabajando.

Es la primera vez que la Agrupación Musical do Rosal se presenta a este Mundial de Bandas, que se celebra cada cuatro años. «Es muy difícil tener ese pico de calidad para poder ir a un evento de esta envergadura», explica su director, Javier Alonso, recordando que la banda lleva casi tres años «organizando mil cosas para recaudar los fondos necesarios» para poder costear el viaje de todos los miembros. En este sentido, cabe resaltar que la Agrupación está integrada por músicos desde los 11 hasta los 73 años, «algo que llamó mucho la atención en Kerkrade, pues el resto de bandas tenían un elenco más adulto, sin tanta chavalada».

Para poder participar en este Mundial de Bandas, la Agrupación Musical do Rosal envió vídeos de conciertos anteriores a la organización, que seleccionó su candidatura dentro de la categoría absoluta, la de concierto. En ella compitieron frente a otras once bandas de todo el mundo; algunas procedentes de regiones con una población superior a las dos millones y medio de personas, frente a los 6.500 habitantes de O Rosal. Entre las doce, solo había otra más española, la Banda de Música Municipal de Caldas de Reis, que quedó en undécima posición. «Somos el ejemplo de que, desde la humildad y el trabajo, se puede llegar a lo más alto», valora Javier Alonso, que, precisamente el día del concierto en Kerkrade, cumplió 7 años al frente de la Agrupación Musical do Rosal.

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Otro aniversario es el que celebra este año la propia banda, que cumple 40 años de vida. Este cuarto puesto en el Mundial de Bandas supone el mayor de los reconocimientos conseguidos durante estas cuatro décadas y un orgullo para todos los rosaleiros y rosaleiras, que siguieron en directo el concierto de Kerkrade a través de una pantalla gigante que el Concello instaló en la Praza do Calvario. Más de 500 personas que se pusieron en pie al conocer los 95 puntos, de un máximo de 100, que el jurado otorgó a la Agrupación Musical do Rosal. Una puntuación muy cerca de las primeras clasificadas y que dio a la banda rosaleira, además de un cuarto puesto, una medalla de oro con distinción.