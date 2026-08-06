«La catedral es un refugio artístico al que siempre regreso»

El verano es época de festivales en Galicia y, aunque las temáticas son variadas, solo hay uno que se celebre en un escenario con 800 años de historia. Se trata de Música no Claustro, que cumple su vigésimo aniversario con una programación diversa que llega a su fin este viernes.

Su fundador, el músico Samuel Diz, ha diseñado una edición fiel a su esencia, convirtiendo la música en un espacio de encuentro cada noche, a las 21.00 horas, en el claustro de la catedral de Tui. Todavía quedan dos oportunidades para disfrutar de la experiencia, este jueves con un concierto de músicas actuales encabezado por Gaudi Galego, y mañana, con el concierto donde la protagonista será la música de cámara, a cargo de Sara Areal, Andrea Vilar y Ensemble Poema Infinito.

—Música no Claustro cumple veinte años perfectamente anclado en la agenda cultural de Tui, ¿cómo ha sido este camino?

Un desarrollo orgánico, en un proceso de aprendizaje colectivo entre artistas, público e instituciones. En la actualidad, sentimos una gratitud inmensa por el reconocimiento del sector profesional. El festival se ha convertido en un referente, tanto por la singularidad y calidad de la programación musical, como en el modelo creado en la investigación y dinamización del patrimonio religioso desde una perspectiva laica.

—La de este año es una edición de reencuentros, como muchos músicos que repiten y algunos «de la casa». Es señal de que se han hecho las cosas bien…

Es la celebración de estas dos décadas de trayectoria. Una reflexión sobre el legado del festival con el regreso de artistas que han conformado nuestra identidad. Sentir que tantas personas quieren regresar nos invita a mostrar nuestro agradecimiento y seguir trabajando cada día con el mayor respeto a la profesión musical.

—Una de esas artistas tudenses es la violinista Sara Areal, cuyo concierto clausura mañana el festival y supone también la parte más social de esta edición ¿Qué nos puede adelantar sobre esta cita?

Sara Areal, como Andrea G. Giráldez o Patricia González, ejemplifican una de las principales esencias de Música no Claustro en el compromiso local. El festival ha visto el desarrollo de sus trayectorias profesionales, a nivel autonómico, estatal o internacional. Y dos décadas después, podemos disfrutar tanto de su talento como de su experiencia. En el caso de Sara Areal, se suma además que actualmente estamos impulsando en residencia artística la grabación y publicación de un disco que tiene la salud mental como hilo conductor. Los primeros resultados de este proyecto, en el que ha creado un ensemble con jóvenes músicos locales, será lo que escuchemos en el concierto de clausura del viernes 7 de agosto.

—La de este año es una edición doblemente especial porque además coincide con el 800 aniversario de la consagración de la catedral, sede el festival ¿Qué significa para usted la catedral de Tui?

Es un refugio artístico, un lugar de inspiración y reflexión al que siempre regreso tras cada gira de conciertos. En un mundo que camina tan rápido, lleno de ruido, resulta muy emocionante sentir el silencio de las 450 personas que cada noche habitan el claustro de la catedral para disfrutar de cada concierto. Esta sensación queda en el recuerdo de todas las personas que nos visitan.

—¿Qué futuro le gustaría que siguiera escribiendo Música no Claustro?

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El modelo del festival está muy definido, en el diálogo de música, patrimonio y creación. Ser uno de los referentes de la programación musical en Galicia nos motiva a seguir trabajando en esta línea. Al mismo tiempo, en un compromiso sostenible de futuro, abrimos una nueva década en la que las nuevas generaciones marcarán el rumbo a seguir.