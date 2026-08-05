El proyecto para mejorar el Camiño prevé ocupar 113 fincas en Tui y Porriño

El proyecto de la Xunta para mejorar la seguridad de los caminos Portugués y Portugués da Costa contempla la posible ocupación de una parte de 131 fincas situadas en Porriño, Tui, Redondela, Vilaboa y Baiona. Esto no significa que las parcelas vayan a ser expropiadas de manera inmediata ni que los propietarios vayan a perderlas por completo. El trazado se encuentra todavía en información pública y puede ser modificado después de estudiar las alegaciones.

El anexo publicado ayer por el Diario Oficial de Galicia identifica para cada terreno una superficie denominada de «pleno dominio». Si el trazado termina aprobándose en esos términos, esa franja tendría que ser adquirida por la Administración para incorporarla a la actuación, mediante el procedimiento expropiatorio y con la correspondiente indemnización.

Sin embargo, esa ocupación todavía no es firme. El anuncio abre expresamente un plazo para que los afectados corrijan errores, cuestionen la necesidad de utilizar sus terrenos o propongan que se ocupen otros bienes menos perjudiciales.

El proyecto incluye en toda Galicia 248 parcelas de catorce municipios de Pontevedra y A Coruña. De ellas, 131 —el 52,8%— están en cinco concellos del área de Vigo y el sur de la provincia. Porriño concentra 57 fincas y Tui otras 56. En Redondela figuran catorce, mientras que Vilaboa suma tres y Baiona una.

El objetivo de la intervención es mejorar aquellos tramos en los que los peregrinos circulan cerca de carreteras, utilizan arcenes o comparten espacio con los vehículos. Las obras forman parte del Plan de Seguridad Vial de los Caminos de Santiago.

La publicación no detalla todavía cuándo empezarían los trabajos ni cuánto recibiría cada propietario. Tampoco equivale a la aprobación definitiva del proyecto.

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Las personas afectadas disponen de 30 días hábiles desde el 5 de agosto para formular alegaciones ante la Axencia de Turismo de Galicia. Durante ese período pueden corregir errores en el nombre del propietario o en la titularidad; comprobar si la referencia catastral y la superficie son correctas; advertir de la existencia de muros, cierres, accesos o construcciones no recogidos; cuestionar la necesidad de ocupar la superficie señalada; proponer un trazado alternativo; o aportar escrituras, planos, fotografías o certificaciones catastrales.