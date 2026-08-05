A Guarda vuelve a prohibir el baño, ahora en dos playas, por contaminación

El Concello de A Guarda ha vuelto a prohibir temporalmente el baño en la Praia da Armona, una restricción que extiende ahora a la Praia do Muíño, también afectada por la contaminación del agua, tal y como recogen los últimos análisis realizado por la Consellería de Sanidade, que desvelan una contaminación microbiológica que supera los límites establecidos para autorizar el baño.

Ante esta situación, y con el objetivo de garantizar la seguridad y la salud de las personas usuarias, el Concello procedió este miércoles a la prohibición del baño en ambos arenales. Dicha restricción se mantendrá hasta que se conozcan los resultados del contraanálisis y se confirme que la calidad del agua vuelve a situarse dentro de los parámetros permitidos por la normativa vigente, tal y como ya sucedió hace un mes, cuando la contaminación del agua obligó a prohibir el baño en la Praia da Armona durante varios días.