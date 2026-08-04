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Dos heridos graves y tráfico afectado por una colisión múltiple en Tomiño

Un conductor ha tenido que ser excarcelado por los bomberos tras una colisión múltiple en la carretera PO-552 que ha dejado tres heridos en Tomiño

Accidente esta mañana en Tomiño con tres heridos.

Accidente esta mañana en Tomiño con tres heridos. / G. C.

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A. C.

Un accidente de tráfico registrado en la mañana de este martes en el municipio pontevedrés de Tomiño con tres vehículos implicados ha dejado a dos personas heridas graves, una de las cuales tuvo que ser liberada del interior de su vehículo por los servicios de emergencia. Además, el siniestro también afectó a la circulación.

Según ha informado el 112 Galicia y la Guardia Civil, el suceso tuvo lugar poco después de las 8:15 h. en el punto kilométrico 68 de la carretera PO-552. La alerta inicial, dada por varios particulares, indicaba una colisión entre dos turismos que dejó a uno de los ocupantes atrapado. Posteriormente, un tercer vehículo impactó contra uno de los coches accidentados. El saldo final de siniestro fueron dos de los implicados heridos graves y una tercera persona ilesa

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Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos del Baixo Miño y del GES de A Guarda, quienes procedieron a la excarceración de uno de los conductores. El operativo también contó con la intervención del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil y Protección Civil de Tomiño.

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