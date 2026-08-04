Dos heridos graves y tráfico afectado por una colisión múltiple en Tomiño
Un conductor ha tenido que ser excarcelado por los bomberos tras una colisión múltiple en la carretera PO-552 que ha dejado tres heridos en Tomiño
A. C.
Un accidente de tráfico registrado en la mañana de este martes en el municipio pontevedrés de Tomiño con tres vehículos implicados ha dejado a dos personas heridas graves, una de las cuales tuvo que ser liberada del interior de su vehículo por los servicios de emergencia. Además, el siniestro también afectó a la circulación.
Según ha informado el 112 Galicia y la Guardia Civil, el suceso tuvo lugar poco después de las 8:15 h. en el punto kilométrico 68 de la carretera PO-552. La alerta inicial, dada por varios particulares, indicaba una colisión entre dos turismos que dejó a uno de los ocupantes atrapado. Posteriormente, un tercer vehículo impactó contra uno de los coches accidentados. El saldo final de siniestro fueron dos de los implicados heridos graves y una tercera persona ilesa
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos del Baixo Miño y del GES de A Guarda, quienes procedieron a la excarceración de uno de los conductores. El operativo también contó con la intervención del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil y Protección Civil de Tomiño.
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