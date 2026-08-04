Aparece un tráiler encallado en el Miño con una «narcolancha» dentro

«Algo salió mal y acabaron por abandonar el vehículo con la embarcación en el interior», explicó el comandante de la Policía Marítima, Fernando Vieira Pereira, sobre el hallazgo de un tráiler encallado en el río Miño, en el puerto de Lanhelas, en el municipio luso de Caminha, frente a A Guarda, en la mañana de este martes. Según la misma fuente, el camión era de matrícula española, y en su interior había una lancha rápida, de las que habitualmente se usan en narcotráfico.

La Policía Marítima y la Policía Judicial portuguesa ya abrieron una investigación para intentar aclarar los hechos, aunque las primeras hipótesis apuntan a que los propietarios del tráiler estaban intentando colocar o retirar la lancha en el río y que algo salió mal, por lo que decidieron abandonar el camión. Por ahora no se ha producido ninguna detención y las autoridades llaman a la prudencia, aunque existen bastantes sospechas de que el suceso está relacionado con el narcotráfico.

«Se trata de una embarcación de alta velocidad, con motores potentes, semejantes a las usadas en narcotráfico, pero no podemos, por ahora, afirmar que esté relacionada con el narcotráfico», destacó ayer el capitán del puerto y comandante de la Policía Marítima.

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El tráiler apareció sobre las nueve de la mañana, hora española, en el puerto de Lanhelas. Fueron varios vecinos los que dieron la voz de alarma, al ver el camión, de matrícula española, con todo el remolque y las dos ruedas traseras en el interior del río Miño. Entonces, fueron movilizados la Policía Marítima de Caminha, la GNR, la Policía Judicial y los Bomberos Voluntarios de Caminha. La retirada del tráiler está prevista con una grúa de gran tonelaje.