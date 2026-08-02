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Investigación

La tomiñesa Natalia Jorge, ganadora del Premio Ferro Couselo en las dos modalidades

Doctora en Historia, la investigadora se especializó en la frontera y el contrabando

La historiadora Natalia Jorge Pereira.

La historiadora Natalia Jorge Pereira. / D.P.

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D. P.

Tomiño

La historiadora Natalia Jorge Pereira, natural de Tomiño, ha hecho historia en el Premio de Investigación Xesús Ferro Couselo al imponerse en las dos modalidades de la vigesimoséptima edición, una circunstancia inédita en el certamen, segun confirmó la propia organización. En la primera categoría, dotada con 4.000 euros, fue premiado su trabajo «Pasaron polos ollos, pasaron polas mans. O contrabando no Miño», centrado en el comercio ilegal en la frontera durante la década de 1940 y en sus efectos bajo las dictaduras de Franco y Salazar.

El jurado valoró especialmente la investigación oral y la documentación empleada. En la segunda modalidad, una bolsa de 3.000 euros, la autora presentó «Fame na Valga da posguerra?», un estudio sobre el impacto de la autarquía entre 1939 y 1952 en un municipio rural del interior pontevedrés.

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Doctora en Historia por la Universidade de Santiago, Jorge Pereira está especializada en las zonas fronterizas, el contrabando, la emigración y las identidades de la Raia del Miño. En 2024 ya recibió el premio Xohana Torres por «Formigueiro de mulleres. As trapicheiras do Miño». El fallo coincide con el 120 aniversario del nacimiento de Xesús Ferro Couselo.

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