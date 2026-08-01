Operativo especial
A Guarda inicia un plan de tráfico por las fiestas
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A Guarda
La Policía Local de A Guarda pondrá en marcha un Plan Especial de Tráfico durante las Festas do Monte 2026, que se celebrarán del 3 al 10 de agosto, informo ayer el Concello.
El dispositivo incluirá cortes, desvíos y regulación de la circulación, especialmente en el entorno de la alameda y la calle Galicia.
Entre el 3 y el 9 de agosto, desde las 21.30 horas, permanecerá cerrado el tramo de Galicia entre República Dominicana y Julia Vaquero. Además, como primeras medidas especiales en las fiestas, el lunes 3, desde las 17.00 horas, habrá restricciones por la I Milla Urbana, mientras que el miércoles 5 se aplicarán cortes desde las 18.30 horas por el Desfile de Trajes Regionales.
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