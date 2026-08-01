La Diputación destina otros 210.000 euros a Tui y O Rosal

La Diputación de Pontevedra aprobó dos aportaciones por un total de 210.000 euros para los concellos de Tui y O Rosal dentro del Plan +Provincia 2026-2027.

Según informó el organismo provincial, Tui recibirá 70.000 euros para mejorar el firme y el drenaje de dos caminos municipales situados en A Igrexa, en la parroquia de Paramos. La actuación abarcará unos 410 metros e incluirá la limpieza de márgenes, la mejora de cunetas, la extensión de una nueva capa de aglomerado asfáltico, el ajuste de registros y arquetas y la correcta gestión de los residuos generados.

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Por su parte, O Rosal contará con más de 140.000 euros destinados a gasto corriente, una cuantía que permitirá al Concello afrontar el pago del consumo de energía eléctrica. El Plan +Provincia reparte este año 85 millones entre municipios de menos de 50.000 habitantes para financiar inversiones, servicios, gastos ordinarios y contratación de personal. La Diputación subraya que estas ayudas refuerzan la calidad de los servicios públicos municipales.